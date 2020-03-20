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Дело о попытке подрыва в Киеве украинского разведчика передали в суд

Дело о попытке подрыва в Киеве украинского разведчика передали в суд - Фото
Иллюстрационное фото: depositphotos.com
20.03.2020, 19:20

В суд передано дело россиянина, который в 2019 году пытался подорвать украинского разведчика

Офис генерального прокурора передал в суд обвинение против гражданина РФ, который, по версии следствия, в апреле 2019 года в Киеве пытался установить взрывчатку под автомобилем офицера Главного управления разведки, передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозреваемый вместе с напарником пытались заложить взрывное устройство под припаркованный автомобиль на столичных Теремках , но механизм взорвался в момент установки. Подрывник лишился части руки и был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

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По данным ГПУ, раньше задержанный служил личным охранником главы одной из республик в составе России и занимал пост заместителя руководителя его администрации.

Следствие считает, что покушению предшествовала долгая и тщательная подготовка, вероятно по заданию российских спецслужб - с отслеживанием жертвы, подделкой паспортов и изготовлением взрывчатки. В прокуратуре отметили, что организация и совершение терактов в мирном Киеве по заданию спецслужб РФ может расцениваться как доказательство агрессии против Украины.

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  • В ночь на 4 апреля 2019 г в Голосеевском районе Киева взорвался припаркованный возле одного из торговых центров автомобиль. Позже выяснилось, что автомобиль принадлежал сотруднику ГУР. 
  • Камеры видеонаблюдения засняли момент установки взрывчатки и ее преждевременную ее детонацию.

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