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Дело Шеремета. В полиции ответили на претензии к экспертизам

Дело Шеремета. В полиции ответили на претензии к экспертизам - Фото
Фото: Роман Пилипей/ЕРА
18.12.2019, 00:06

Правоохранители объяснили "противоречия" в результатах исследований

В полиции заявили, что информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз в ходе расследования убийства Павла Шеремета не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Сообщается, что эксперт из Великобритании Айван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва автомобиля Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

В пресс-службе заявляют, что когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, они назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.

  • Вчера, 16 декабря, журналисты Слідство.Інфо в своем расследовании заявили, что выводы украинских экспертов и британца Айвана Бирча в расследовании убийства Шеремета, по результатам которого троих людей заподозрили в причастности к преступлению, "противоречат друг другу".
  • 20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.
  • 12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них: подозрения объявлены военному и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Кузьменко. 
  • По версии следствия, Дугарь разведывала местность перед преступлением, а Кузьменко заложила взрывчатку; Антоненко якобы помогал Кузьменко в ночь "закладки". Мотив - якобы "дестабилизация ситуации" в стране. Все они говорят, что это вымысел. Коллеги Шеремета относятся с осторожностью к этой версии.
  • 13-14 декабря Кузьменко и Антоненко арестовали на два месяца, Дугарь отправили под домашний арест.

 

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Павел Шеремет
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