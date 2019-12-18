Дело Шеремета. В полиции ответили на претензии к экспертизам

Фото: Роман Пилипей/ЕРА

В полиции заявили, что информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз в ходе расследования убийства Павла Шеремета не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

Сообщается, что эксперт из Великобритании Айван Бирч еще до назначения экспертизы определял, пригодно ли для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва автомобиля Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом.

В пресс-службе заявляют, что когда следователи получили достаточное количество видеозаписей с нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, они назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы.