"Динамика положительная". Геращенко показала первое фото Балуха после избиения

Владимир Балух находится в нейрохирургическом отделении, уже ходит после серьезной черепно-мозговой травмы

У бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха, которого 8 сентября избили в столичном Гидропарке, врачи отмечают положительную динамику состояния здоровья. Об этом в Facebook сообщила депутат Европейской солидарности Ирина Геращенко.

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"Сегодня хорошие новости и его первое фото из больницы. Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле, речь идет о реабилитационных методиках", – отметила Геращенко.

По ее словам, Балух находится в нейрохирургическом отделении.

"Ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки, динамика положительная", – уточнила Геращенко, добавив, что врачи разрешили его проведать.

В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в столичном Гидропарке после празднования годовщины освобождения из российского плена.

Он получил серьезную черепно-мозговую травму. Была проведена сложная операция.

18 сентября полиция задержала подозреваемого. Он арестован на два месяца без права залога.

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Арина Толина

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