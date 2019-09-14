Донбасс. За сутки погиб один военный

Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook

За прошлые сутки из-за вражеского обстрела погиб один военнослужащий объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе информируют, что с целью выяснения обстоятельств работает группа военной службы правопорядка вооруженных сил и командование военной части.

"Командование Объединенных сил выражает глубокое сочувствие родным и близком погибшего", - говорится в сообщении.

Всего за 13 сентября оккупационные войска РФ нарушили режим прекращения огня 22 раза и ранили восемь украинских военных.

Обстрелы велись из оружия запрещенного калибра - минометов 120 и 82 мм, а также гранатометов и противотанкового ракетного комплекса.