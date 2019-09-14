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Донбасс. За сутки погиб один военный

Донбасс. За сутки погиб один военный - Фото
Фото: пресс-центр штаба ООС/Facebook
14.09.2019, 09:37

Военный получил ранение несовместимое с жизнью

За прошлые сутки из-за вражеского обстрела погиб один военнослужащий объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.

В штабе информируют, что с целью выяснения обстоятельств работает группа военной службы правопорядка вооруженных сил и командование военной части.

"Командование Объединенных сил выражает глубокое сочувствие родным и близком погибшего", - говорится в сообщении. 

Всего за 13 сентября оккупационные войска РФ нарушили режим прекращения огня 22 раза и ранили восемь украинских военных. 

Обстрелы велись из оружия запрещенного калибра - минометов 120 и 82 мм, а также гранатометов и противотанкового ракетного комплекса. 

  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже 11 военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет хронику событий гибридной войны РФ против Украины.
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