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Экс-замглавы полиции Одесской области избрали меру пресечения

Экс-замглавы полиции Одесской области избрали меру пресечения - Фото
Константин Гейко (фото - скриншот видео)
31.07.2019, 19:43

Константина Гейко отправили под домашний арест до 29 сентября

Соломенский районный суд Киева назначил бывшему заместителю председателя Национальной полиции Одесской области Константину Гейко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 29 сентября. Об этом сообщает в Facebook UA:Одесса.

Отмечается, он будет носить электронный браслет и не сможет покидать территорию страны в этот период.

Прокуроры настаивали на содержании Гейко под стражей с альтернативой внесения залога около 22 млн грн. Они аргументировали это тем, что Гейко может влиять на следствие, оказать давление на следователей или иметь доступ к документам.

Гейко задержали 30 июля.

25 июля НАБУ сообщило о подозрении экс-начальнику главного управления Национальной полиции в Одесской области генералу МВД Дмитрию Головину. Он, его бывший первый зам и двое руководителей частных компаний подозреваются в незаконном завладении крупной партией конфискованных контрабандных сигарет стоимостью около 50 млн грн.

26 июля суд отправил Головина под домашний арест.

Расследование НАБУ начало летом 2018-го. На данный момент следственные действия продолжаются, устанавливаются другие причастные к преступлению.

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