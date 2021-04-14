Экс-замкомандира Керченского отряда морской охраны подозревают в сдаче воинской части

Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым.

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По данным следствия, в феврале 2014 года во время захвата Россией административных зданий и военных частей АР Крым командир Керченского отряда морской охраны осуществлял маневры по выходу корабельно-катерной группы по оккупированной территории полуострова.

В связи с этим выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в Керчи для предотвращения ее захвата российскими военными.

В ГБР сообщают, что подозреваемый, желая поддержать Россию в оккупации Крыма, незаконно приказал разблокировать ворота и пропустить на территорию воинской части автобусы с российскими военными.

26 марта прокуроры Офиса генпрокуратуры сообщили о подозрении бывшему замглавы Военно-морского флота РФ Валерию Куликову – его подозревают в пособничестве ведения агрессивной войны и подстрекательстве к госизмене.

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Наталия Медведева

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