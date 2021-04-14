UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-замкомандира Керченского отряда морской охраны подозревают в сдаче воинской части

14.04.2021, 18:57
Экс-замкомандира Керченского отряда морской охраны подозревают в сдаче воинской части - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Бывшему первому заместителю командира Керченского отряда морской охраны Госпогранслужбы сообщили о подозрении в совершении государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура АР Крым.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, в феврале 2014 года во время захвата Россией административных зданий и военных частей АР Крым командир Керченского отряда морской охраны осуществлял маневры по выходу корабельно-катерной группы по оккупированной территории полуострова.

В связи с этим выполнение обязанностей командира отряда было возложено на его первого заместителя, который был обязан контролировать обеспечение охраны воинской части № 1472 в Керчи для предотвращения ее захвата российскими военными.

В ГБР сообщают, что подозреваемый, желая поддержать Россию в оккупации Крыма, незаконно приказал разблокировать ворота и пропустить на территорию воинской части автобусы с российскими военными.

  • 26 марта прокуроры Офиса генпрокуратуры сообщили о подозрении бывшему замглавы Военно-морского флота РФ Валерию Куликову – его подозревают в пособничестве ведения агрессивной войны и подстрекательстве к госизмене.

Читайте также: Госизмена в Раде. СБУ открыла дело о продлении пребывании в Украине Черноморского флота РФ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым госизмена гбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 