Если докажем атаку на Boeing, будем требовать компенсации - МИД

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина будет требовать привлечения к ответственности виновных и выплаты финансовой компенсации, если будет доказано, что самолет авиакомпании МАУ был сбит иранской ракетой. Об этом сегодня на брифинге заявил глава МИД Вадим Пристайко.

"Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются с "что будет, если", но, безусловно, если мы докажем, что этот самолет был сбит, конечно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности, но и компенсации Но об этом рано говорить", - сказал он.

По словам министра, "в любом случае, страховые компании и наше государство предоставят всю помощь, включая финансовую".