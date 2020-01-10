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США передали Зеленскому данные о крушении Boeing 737 - Пристайко

США передали Зеленскому данные о крушении Boeing 737 - Пристайко - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
10.01.2020, 13:35

По словам главы МИД, Украина получила важные данные, которые обработают специалисты

Посольство США в Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные о крушении пассажирского лайнера Boeing 737 компании МАУ в Иране, которое произошло 8 января. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Вместе с президентом встретились с представителями США, в частности с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные",- отметил он.

Глава МИД уточнил, что сегодня в 15:00 ожидается телефонный разговор президента с госсекретарем США Майклом Помпео о ходе расследования.

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Майкл Помпео Владимир Зеленский США boeing данные вадим пристайко
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