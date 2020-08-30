Генштаб планирует уменьшить количество срочников в ВСУ
В Генштабе ВСУ заявляют, что с начала 2020 года на воинскую службу по контракту пошли 25 000 человек. Это позволяет сократить количество срочников
Осенью 2020 года количество призванных на срочную воинскую службу планируют уменьшить. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил.
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В ведомстве заявили, что с начала 2020 года на воинскую службу по контракту в ВСУ привлекли 25 000 человек - из них более 2000 человек офицерского состава.
"Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу в октябре - декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для подачи на рассмотрение Кабинету министров", - заявили в Генштабе.
- В мае 2020 года в Генштабе разъяснили детали призыва в ВСУ с 18 лет.
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