Геращенко сказал, кто решает, выполнять ли требования захватившего людей в Луцке

Замминистра сообщил, что правоохранители предлагают Максиму Кривошу сдаться

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вопрос, идти или нет навстречу Максиму Кривошу в выполнении его требований, решают люди, которые ведут с ним переговоры. Об этом Геращенко сказал в эфире телеканала НТА.

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Замминистра сообщил, что правоохранители предлагают Кривошу сдаться. "Мы предлагаем ему сдаться, сложить оружие, чтобы люди остались живыми" — сказал Геращенко.

На вопрос, не рассматривается ли вариант выполнения требований Кривоша, он ответил: "Есть непосредственно переговорщики, которые общаются с ним, и именно они определяют, как нужно поступать в этой ситуации. У них есть контакты и доступ к кому угодно в этой стране, чтобы доносить ту или иную информацию".

На вопрос о числе пассажиров в автобусе Геращенко отказался отвечать.

Сегодня, 21 июля, около 09:25 утра в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус , в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников.

, в котором находятся (по уточненным данным) около 10 заложников. Мужчина требует от топ-политиков и духовенства страны записать видео, где они признают себя "террористами в законе", а от президента Владимира Зеленского - прорекламировать документальный фильм "Земляне" 2005 года. Если требования не будут выполнены, он угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу, заложенную в Луцке. В полиции назвали его заявления сумбурными. Захватчик также звонит журналистам и родственникам заложников, требуя распространить в СМИ его требования.

Центр Луцка оцеплен, людей не пускают в район операции силовиков .

. Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь "мирно" решить вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника.

сообщил около 16:30, что полиция продолжает вести переговоры с мужчиной, который захватил автобус в Луцке, пытаясь вопрос. Установлен контакт с родственниками злоумышленника. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как террористический акт.

LIGA.net ведет хронику событий.

Вадим Ребрина

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