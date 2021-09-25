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Годовщина крушения Ан-26. Венедиктова обвинила в затягивании дела экс-главу ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2021, 14:26
Годовщина крушения Ан-26. Венедиктова обвинила в затягивании дела экс-главу ВС ВСУ - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова утверждает, что экс-глава Воздушных Сил Сергей Дроздов и его защита затягивают дело о крушении Ан-26 с курсантами под Харьковом. Об этом она написала в Facebook в годовщину трагедии.

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Венедиктова утверждает, что дело находится за полшага до суда. По версии следствия, шестеро подозреваемых (в том числе Дроздов) нарушили правила полетов, подготовки к ним и эксплуатации самолетов, в частности разрешали взлет "конвейером", который не предусмотрен руководством по летной эксплуатации.

По ее словам, следствие собрало 60 томов дела, а 5 мая сторонам предоставили доступ к материалам. С ними ознакомилась потерпевшая сторона и четверо подозреваемых, один подозреваемый заканчивает ознакомление.

Дроздов же, говорит Венедиктова, ни разу не пришел в Госбюро расследований для ознакомления с материалами следствия. Его адвокаты затягивают рассмотрение ходатайства об установлении сроков ознакомления с материалами, поэтому его не могут рассмотреть уже полмесяца, утверждает генпрокурор.

"20 сентября следственным судьей оставлено без удовлетворения жалобу защитника экс-командующего Воздушных Сил ВСУ на сообщение о подозрении. Поэтому только из-за ненадлежащего процессуального поведения подозреваемого обвинительный акт еще не направлен в суд", – заявила он.

LIGA.net обратилась за комментарием к адвокату Дроздова.

Годовщина крушения Ан-26. Венедиктова обвинила в затягивании дела экс-главу ВС ВСУ

  • 25 сентября 2020 года в Харьковской области при заходе на посадку на военный аэродром под Чугуевом разбился самолет Ан-26 Воздушных Сил ВСУ.
  • 26 сентября ГСЧС сообщила, что спасатели нашли тела 25 погибших, один курсант умер в больнице. Из 27 человек на борту выжил только один, курсант Вячеслав Золочевский
  • Комиссия обнаружила грубые нарушения в выполнении полетных заданий и организации полетов.
  • 22 декабря суд арестовал командира воинской части – его подозревают в халатности и нарушении подготовки и правил полета.
  • В середине мая 2021-го ГБР назвало причину авиакатастрофы: разрешение на взлеты "конвейером". Укроборонпром не нашел нарушений при ремонте Ан-26.

Смотрите также: Крушение Ан-26. Обнародовано аудио "черного ящика" самолета, разбившегося под Чугуевом

Марк Сировой
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