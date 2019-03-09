ГСЧС предупреждает о значительной лавинной опасности в Карпатах

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На выходных, 9 и 10 марта, в горах Ивано-Франковской области и в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность - ей присвоен 3 уровень. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Спасатели также предупредили о повышении уровня воды на реках.

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На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды (над уровнями на 8.00 7 марта) на 0,5-1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении Боржавы до 2,0 м с выходом воды на пойму, говорится в сообщении.

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22 февраля 2019 года на горе Поп Иван в Карпатах попала в беду группа туристов из восьми человек. Двое из них погибли от обморожения.