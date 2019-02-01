ГУР: боевики придумали, как отслеживать призывников в ОРДЛО

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Командование российских оккупационных войск пытается пополнить личным составом передовые подразделения соединений и частей боевиков за счет призыва местных жителей временно оккупированного Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, в связи с этим, российские оккупационные администрации активизировали деятельность мобильных призывных пунктов, "представители которых в авральном порядке уточняют списки и места пребывания потенциальных призывников".

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В ГУР подчеркнули, что в составе террористов растет количество конфликтов между офицерами ВС РФ и военнослужащими, призванными из числа местных жителей.

"Увеличивается количество случаев игнорирования преступных приказов российских кураторов по ведению провокационных обстрелов позиций подразделений объединенных сил и населенных пунктов", - отмечается в сообщении.

С целью повышения мотивированности к прохождению военной службы и недопущения массового досрочного освобождения контрактников, дезертирства среди рядовых и сержантов российские пропагандисты активно распространяют слухи о возможном повышении денежного обеспечения.

30 января накануне прибытия так называемой комиссии было сожжено помещение штаба военной части боевиков.