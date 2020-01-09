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Иран пригласил США и другие страны к расследованию гибели Boeing

Иран пригласил США и другие страны к расследованию гибели Boeing - Фото
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09.01.2020, 12:52

По словам главы Организации гражданской авиации Ирана расследовать катастрофу будет международная группа

Иран пригласил США и другие страны, которые в соответствии с Чикагской конвенцией являются бенефициарами, предоставить своих представителей для расследования крушения Boeing 737 МАУ. Об этом сообщил главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба организации.

Он также объяснил, что первоначальное уведомление об аварии было направлено Украине как стране регистрации самолета, США как производителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете.

По словам Абедзаде, национальные списки погибших могут отличаться, поскольку многие пассажиры имели двойное гражданство.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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али абедзаде расследование Boeing 737 самолет крушение мау PS 752 авиакатастрофа
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