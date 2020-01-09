Иран пригласил США и другие страны к расследованию гибели Boeing

Иран пригласил США и другие страны, которые в соответствии с Чикагской конвенцией являются бенефициарами, предоставить своих представителей для расследования крушения Boeing 737 МАУ. Об этом сообщил главы Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба организации.
Он также объяснил, что первоначальное уведомление об аварии было направлено Украине как стране регистрации самолета, США как производителю, Швеции и Канаде как странам-заявителям, граждане которых находились в самолете.
По словам Абедзаде, национальные списки погибших могут отличаться, поскольку многие пассажиры имели двойное гражданство.
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