Из-за лесных пожаров в Луганской области вспыхнул пожар на свалке - фото, видео

В Северодонецке загорелся полигон твердых бытовых отходов. Огонь бушует на значительной площади

Из-за лесных пожаров в Луганской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в Северодонецке. Об этом сообщили в пресс-службе Северодонецкого городского совета.

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Отмечается, что полигон в целом обеспечен противопожарными средствами и необходимой емкостью воды. Однако 7 июля из-за лесных пожаров персонал полигона эвакуировали.

"Вернувшись, рабочие увидели, что отходы загорелись на значительной площади полигона. Сегодня там работают пожарные северодонецкого управления ГСЧС, однако их сил явно недостаточно для обуздания возгорания на такой большой площади", - сообщили в горсовете.

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7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса.

По уточненным данным, погибли пять человек , 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.

8 июля президент Владимир Зеленский сообщил , что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.

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Наталия Софиенко

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