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Изнасилование в полиции Кагарлыка. ООН обратилась к ГБР, прокуратуре и Раде

Изнасилование в полиции Кагарлыка. ООН обратилась к ГБР, прокуратуре и Раде - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба МВД
28.05.2020, 23:30

Мониторинговая миссия ООН по правам человека выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о сексуальном насилии и пытках в полиции Кагарлыка

В мониторинговой миссии ООН по правам человека отреагировали на произошедшее в отледении полиции Кагарлыка изнасилование и избиение женщины и избиение мужчины. Соответствующее заявление опубликовано в Facebook миссии.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках женщины и мужчины в полицейском участке в Кагарлыке", – говорится в заявлении.

Отмечается, что специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания Нильс Мельцер, после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "необходимо принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым". 

Миссия ООН призвала Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, быстрое, тщательное и беспристрастное расследование всех предполагаемых преступлений со стороны полиции, включая недавний инцидент в Кагарлыке. 

Также правозащитники обратились к Национальной полиции с призывом "предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах". 

Кроме того, ООН призвала Верховную Раду "привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности".

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении и арестовали на два месяца.
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады на 1 июня запланировал закрытое заседание, где рассмотрит произошедшее в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыкском отделе полиции изнасилование и избиение.

Читайте также: Кагарлык | Реформированные на 10%, или Почему полицейские продолжают пытать, насиловать и убивать

Наталия Медведева
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Кагарлык ООН изнасилование
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