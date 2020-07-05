Жителей пострадавшего от пожара дома в Новой Каховке отселяют

Когда спасатели закончат работу, жителям позволят зайти в свои квартиры и взять необходимые вещи

Жителей пострадавшего от пожара дома в Новой Каховке Херсонской области временно отселили. Полиция взяла под охрану подъезды дома, чтобы не допустить мародерства. Об этом местному изданию NovaKahovka.City сообщил мэр города Владимир Коваленко.

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По его словам, из городского бюджета будут выделены деньги на ремонт кровли. Также помощь людям согласился предоставить благотворительный фонд Игоря Колихаева, сказал мэр.

Когда спасатели закончат работу, жителям позволят зайти в свои квартиры и взять необходимые вещи.

Коваленко рассказал, что людей будут расселять в детсад Золотой ключик, здание бывшего санатория Дружба и в детское инфекционное отделение в микрорайоне Сокол, которое раньше готовили для обсервации в рамках борьбы с коронавирусом.

Также мэр сообщил, что у каждого подъезда пострадавшего дома будет дежурить полицейский. Кроме того планируется привлечь муниципальную охрану.

По словам пожарных, больше всего от огня пострадали квартиры пятого этажа. В доме выключили электричество и газоснабжение. Воду не отключали.

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Убытки по каждой квартире начнут устанавливать с завтрашнего дня.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев написал в Facebook, что сейчас проводится заседание штаба, который примет решение о помощи людям и срочном отселении семей, чьи квартиры пострадали от огня.

Сегодня в Новой Каховке загорелся пятиэтажный жилой дом по ул. Букина . Людей эвакуировали. Пожар лликвидирован. Пострадавших нет.

Полиция задержала мужчину, который, по данным правоохранителей, причастен к возгоранию.

Вадим Ребрина

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