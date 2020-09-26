Крушение АН-26. Двигатель, на котором отказал датчик, переработал 600 часов – журналист

Юрий Бутусов ссылается на документы, по которым капитальный ремонт двигателей разбившегося АН-26 проводился в 1990-м и 1993-м.

Вышедший из строя левый двигатель самолета АН-26, который разбился 25 сентября под Чугуевом Харьковской области, переработал 589 летных часов сверх нормы, но его ресурс был продлен. Об этом сообщает в Facebook журналист Юрий Бутусов со ссылкой на документы, полученные от источников в государственном предприятии "Антонов".

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По информации Бутусова, перед катастрофой командир самолета Богдан Кишеня сообщил, что вышел из строя измеритель крутящего момента левого двигателя.

По документам, опубликованным Бутусовым, двигатель был изготовлен 30 декабря 1977 года, в 1990 году прошел капитальный ремонт, и срок его службы был установлен в 13 лет и 1750 летных часов. Двигатель подлежал замене или ремонту в 2003 году, но к июню 2020 года наработал 2339 летных часов – на 589 часов больше, чем срок службы после капремонта.

В июне 2020 года прошел плановый осмотр двигателя, его ресурс был продлен специалистами Мотор Сич до 5 июня 2021 года и на 2550 летных часов.

Бутусов отмечает, что проблемы могли возникнуть и в правом двигателе самолета. Он был изготовлен в 1974 году, прошел пять капитальных ремонтов, последний – в 1993 году. После ремонта ему был установлен ресурс в 7 лет службы и 1000 летных часов.

В 2019 году его ресурс продлили до 1800 часов, а срок службы – до 11 октября 2020 года. К июню 2020 года двигатель наработал 1662 часа и 17 лет службы.

Ранее сегодня министр обороны Андрей Таран заявил, что двигатель, на котором отказал датчик, имел в запасе более 5000 летных часов до очередного ремонта и подчеркнул, что вышел из строя именно датчик, а не сам двигатель.

Денис Юдин

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