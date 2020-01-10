Пристайко: Украина получила доступ к черным ящикам лайнера

Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Украина получила доступ к черным ящикам потерпевшего катастрофу в Иране лайнера авиакомпании МАУ. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, украинские эксперты также получили доступ к обломкам самолета, к месту его падения и к записям переговоров пилотов с диспетчерами аэропорта Тегерана.

Министр отметил, что до момента последних переговоров пилотов с диспетчерами ситуация на борту была штатной. Также, по его словам, самолет изменил курс после того, как на борту произошла авария.

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