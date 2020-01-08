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Крушение Boeing 737 в Иране. Все главное о катастрофе на 12:00

Крушение Boeing 737 в Иране. Все главное о катастрофе на 12:00 - Фото
Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
08.01.2020, 12:00

Никто из находившихся на борту не выжил

Сегодня рано утром самолет Boeing 737-800 NG авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS 752 Тегеран–Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли.

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По информации иранских спасателей, на борту были 147 иранцев и 32 иностранца из Канады, ФРГ, Швеции, Афганистана и Украины.

Данные, опубликованные в Twitter главой МИД Вадимом Пристайко отличаются: Иран - 82, Канада - 63, Украина - 2+9 (экипаж), Швеция - 10, Афганистан - 4, ФРГ - 3, Британия - 3.

Авиакомпания обещает обнародовать списки находившихся на борту людей, сейчас объявили лишь имена пилотов. В кабине были опытные пилоты и летный инструктор для усиления экипажа. 

В МАУ сообщили - самолет был исправен и прошел техобслуживание 6 января.

Иранские власти причинами трагедии называли технические неполадки. Иорданское издание Al-Hadath сообщало, что лайнер могли случайно сбить иранской ракетой. Посольство Украины в Иране исключило версию ракетной атаки или теракта, но вскоре удалило это заявление, а затем исправило на новое, где говорится, что версии трагедии установит комиссия.

МАУ прекращает полеты в Иран до установления причин трагедии.

Президент Зеленский прервал визит в Оман, поручил генпрокурору открыть дело и анонсировал проверку всего гражданского авиафлота Украины. 

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самолет мау тегеран крушение Boeing 737 авиакастрофа PS 752
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