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01.01.2019, 12:02

Лучше не кататься: ГСЧС предупреждает о лавинах на западе Украины

Лучше не кататься: ГСЧС предупреждает о лавинах на западе Украины - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Высока вероятность схода лавин в Закарпатской и Ивано-Франковской областях

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2 января 2019 года в западных областях Украины ожидается значительнае снеголавинная опасность. Об этом предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, соответствущее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным ГСЧС на основе показателей Укргидрометцентра, опасность схода снежных лавин достигнет третьего уровня в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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1 января снеголавинная опасность в этих регионах будет оставаться умеренной. Во Львовской области в этот день ожидаются безопасные условия.

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26 декабря сообщалось, что спасатели Закарпатья нашли в горах заблудившихся туристов. Двое сноубордистов из Львова потеряли ориентир, заблудились в районе горы Гимба Межгорского района и позвонили спасателям. По дороге к ним спасатели нашли потерявшегося лыжника из Киева.

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Теги: ГСЧС, лавина, закарпатье, Ивано-Франковская область
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