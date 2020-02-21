Минздрав об условиях в медцентре в Новых Санжарах: Не пятизвездочный отель

Условия проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, в котором разместили эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не соответствуют уровню пятизвездочного отеля. Об заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль во время выступления в Верховной Раде.
"Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле <...> Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием. Есть уточнение: питание готовится не в этом санатории. Пищу принимают из одноразовой посуды, которая затем собирается и после обеззараживания утилизируется", - заявил Коваль.
Он также напомнил, что канализационная система и водоснабжение являются отдельными, а обработка сточных вод происходит так же как и в инфекционных больницах во время усиленного режима.
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