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Минздрав об условиях в медцентре в Новых Санжарах: Не пятизвездочный отель

Минздрав об условиях в медцентре в Новых Санжарах: Не пятизвездочный отель - Фото
Новые Санжары (Фото: Korben Dallas)
21.02.2020, 13:10

По словам замминистра здравоохранения Дмтрия Коваля, люди находятся "не в пятизвездочном отеле", но "они обеспечены горячим питанием"

Условия проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, в котором разместили эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не соответствуют уровню пятизвездочного отеля. Об заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль во время выступления в Верховной Раде. 

"Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле <...> Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием. Есть уточнение: питание готовится не в этом санатории. Пищу принимают из одноразовой посуды, которая затем собирается и после обеззараживания утилизируется", - заявил Коваль.

Он также напомнил, что канализационная система и водоснабжение являются отдельными, а обработка сточных вод происходит так же как и в инфекционных больницах во время усиленного режима.

Тема дня: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

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