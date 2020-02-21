Минздрав об условиях в медцентре в Новых Санжарах: Не пятизвездочный отель

Новые Санжары (Фото: Korben Dallas)

Условия проживания в медцентре Нацгвардии в Новых Санжарах Полтавской области, в котором разместили эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, не соответствуют уровню пятизвездочного отеля. Об заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Коваль во время выступления в Верховной Раде.

"Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле <...> Граждане размещены в номерах по двое. Они обеспечены горячим питанием. Есть уточнение: питание готовится не в этом санатории. Пищу принимают из одноразовой посуды, которая затем собирается и после обеззараживания утилизируется", - заявил Коваль.

Он также напомнил, что канализационная система и водоснабжение являются отдельными, а обработка сточных вод происходит так же как и в инфекционных больницах во время усиленного режима.

В конце декабря 2019-го в КНР началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

20 февраля украинцев из Уханя привезли в медцентр НГУ в Полтавской области.

20 февраля в медцентр НГУ в Полтавской области. В Новых Санжарах произошли стычки: местные паниковали, возводили баррикады, жгли шины и забрасывали камнями автобусы с шокированными эвакуированными

показала условия проживания. На кадрах видно старые кровати, мебель и двери без замка, а душевая, по словам женщины, "бьется" электротоком. Одна из эвакуированных граждан Украины

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