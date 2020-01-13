Муж Окуевой прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве

Адам Осмаев и Амина Окуева. Фото - Политека.jpg

Муж погибшей в результате покушения Амины Окуевой, который был с ней во время совершения преступления, заявил, что удовлетворен расследованием дела полицией, но сомневается в судебной системе. Об этом Адам Осмаев сказал в комментарии hromadske.

Он сказал, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов преступной группы.

"По следствию нет (сомнений, - ред.), но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Осмаев.

В ходе последнего обмена пленными Украина отдала контролируемым Россией боевикам россиянина Александра Дакара (Кринари), обвиняемого в первом покушении на Окуеву и Осмаева в 2017 году.

Осмаев уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, так потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Бывший доброволец считает, что скоро следствие назовет именя заказчиков. "Это представители власти в РФ", - уверен Осмаев.

Вчера глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании организатора преступления. По его словам, ДНК задержанного совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.