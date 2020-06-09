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МВД: В полицейских участках двух областей установят круглосуточный видеоконтроль

МВД: В полицейских участках двух областей установят круглосуточный видеоконтроль - Фото
Система Custody Records (Фото: пресс-служба МВД)
09.06.2020, 16:58

В полицейских участках двух областей установят систему круглосуточного видеоконтроля за действиями правоохранителей, сообщили в МВД

В рамках пилотного проекта для предотвращения насильственных действий в отношении граждан в 11 подразделениях полиции в Кировоградской и Днепропетровской областях будет установлена ​​система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Система Custody Records уже эффективно внедрена в четырех изоляторах временного содержания: в Сарнах, Кропивницком, Херсоне и Днепре. В ближайшее время МВД планирует расширить функционирования системы не только на ИВС, а на все подразделения полиции", - сообщил начальник управления соблюдения прав человека Нацполиции Руслан Горяченко.

По его словам, пилотный проект будет действовать в 10 подразделениях Кировоградской области и в одном отделе полиции Днепропетровской области.

"Когда гражданин попадает в ИВС, первый, кто его встречает – инспектор по соблюдению прав человека. Он объясняет, что задержанный находится в безопасности и каждое его движение записывается на камеру. В отдельной комнате под видео- и аудиозапись инспектор проводит с ним первое интервью. Полицейский должен делать отметки в системе и, если какая-то жалоба, принимает ее и отдает соответствующему органу - ДВБ (департамент внутренней безопасности, – ред.) или ГБР", - пояснили в МВД.

Отмечается, что в течение всего времени пребывания задержанного в ИВС система также анализирует, не нужна ли ему медицинская помощь задержанному.

По словам Горяченко, Custody Records автоматизирует работу полицейского и исключает человеческий фактор, как причину незаконного насилия.

В МВД планируют внедрить систему обеспечения прав задержанных Сustody Records во всех подразделениях полиции, и в режиме 24/7 фиксировать действия в отношении задержанных лиц во время их пребывания в полиции.

  • 25 мая задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области по подозрению в изнасиловании и избиении женщины.
  • Позже в деле появился еще один потерпевший.
  • 26 мая в МВД рассказали хронологию "молниеносного" задержания подозреваемых полицейских. Задержанным сообщили о подозрении.

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Наталия Медведева
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