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На Донбассе подорвался военнослужащий, его жизнь вне опасности

24.12.2020, 15:54
На Донбассе подорвался военнослужащий, его жизнь вне опасности - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны

Сегодня, 24 декабря, военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве около Красногоровки. Боец получил ранение, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

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Военному оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в госпиталь. Жизни бойца ничто не угрожает.

Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части.

Денис Юдин
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