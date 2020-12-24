На Донбассе подорвался военнослужащий, его жизнь вне опасности
24.12.2020, 15:54
Иллюстративное фото: пресс-служба Минобороны
Сегодня, 24 декабря, военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве около Красногоровки. Боец получил ранение, сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".
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Военному оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в госпиталь. Жизни бойца ничто не угрожает.
Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка и командования части.
- 20 декабря оккупанты открыли огонь из гранатомета в сторону гражданских: был уничтожен трактор и ранен тракторист.
- 21 декабря в результате обстрела со стороны боевиков у Горловки были ранены двое военнослужащих.
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