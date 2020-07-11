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На Донбассе погиб военный. Боевики увеличили обстрелы в два раза за сутки

11.07.2020, 09:03
На Донбассе погиб военный. Боевики увеличили обстрелы в два раза за сутки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

По данным штаба ООС, террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня за последние сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов боевиками один украинский военный погиб, еще трое получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

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Террористы 17 раз нарушили режим прекращения огня (сутками ранее семь обстрелов, - ред.), применив запрещенные минскими договоренностям 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие в районе Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного, Новотошковского и Новолуганского.

По данным разведки, за минувшие сутки ВСУ уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет.

  • 9 июля сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки погиб один украинский военный, трое получили ранения.
  • Гибридная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
Арина Толина
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