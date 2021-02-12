На Донбассе, возле Павлополя подорвался украинский военный, он ранен

Сегодня, 12 февраля, на Донбассе, в районе проведения операции объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил ранения военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группы "Восток".

Как отмечается, подрыв произошел вблизи населенного пункта Павлополь.

Раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

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Наталия Медведева

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