На Донбассе, возле Павлополя подорвался украинский военный, он ранен
12.02.2021, 16:28
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента
Сегодня, 12 февраля, на Донбассе, в районе проведения операции объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве и получил ранения военнослужащий. Об этом сообщила пресс-служба оперативно-тактической группы "Восток".
Как отмечается, подрыв произошел вблизи населенного пункта Павлополь.
Раненого доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
- Вчера, 11 февраля, во время визита президента Владимира Зеленского с послами G7 на Донбассе снайпер РФ убил украинского военного под Горловкой
- Позже в тот же день в районе юго-западного пригорода Донецка во время очередной огневой провокации российских войск погиб еще один украинский боец.
- Глава ОП Андрей Ермак заявил, что переговоры о мире на Донбассе "невозможно вести дальше, когда убивают наших людей", но нужно сохранить перемирие, потому что от этого зависит успех переговоров.
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