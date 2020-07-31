Нацгвардия задержала в зоне ООС поджигателя полей

В районе проведения ООС гвардейцы задержали мужчину, который поджигал поле

В районе проведения операции объединенных сил нацгвардейцы задержали мужчину при попытки поджога соломы. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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Гвардейцы заметили автомобиль во время патрулирования одной из полевых дорог.

Около авто находился неизвестный мужчина, который при помощи спичек на разных участках поля совершал поджог соломы.

Мужчину задержали и передали полицейским. Сейчас проводятся следственные действия.

7 июля в Новоайдарском районе Луганской области загорелись леса.

Трое из пятерых человек, погибших во время пожаров в Луганской области, умерли от удушья.

В полиции рассматривали три версии причин возникновения лесных пожаров в Луганской области - неосторожное обращение с огнем, возгорание из-за погодных условий, умышленный поджог (в том числе для диверсии, теракта, скрытия незаконной вырубки леса), возгорание боеприпасов.

Владислав Сердюк

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