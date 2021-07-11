Наводнение на западе Украины. Люди попали в ловушку реки, залило дома и дороги: фото

На западе Украины из-за сильных дождей реки вышли из берегов, затопило дома и хозяйства местных жителей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В Ивано-Франковской области вышла из берегов река Быстрица Надворнянская.

В селе Пнив семь человек, среди которых шестеро детей, оказались на островке в 15 метрах от берега и не могли самостоятельно выбраться оттуда. Спасатели перевезли их в безопасное место на лодке.

В городе Надворная, на дамбе Быстрицы Надворнянской, в восьми метрах от берега оказался 14-летний подросток. Сотрудники ГСЧС вытащили его с помощью спасательного круга и веревки.

В селе Мирное двое детей находились на острове посреди реки на расстоянии 70 метров от берега. Для их спасения сотрудники ГСЧС использовали катамаран.

В Яремче 15-летний подросток застрял на островке посреди реки Прут, на расстоянии 15 метров от берега. Спасатели в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и надели на него спасательный жилет и с помощью веревки доставили его на берег.

В целом сотрудники ГСЧС спасли 11 человек.

В Раховском районе в четырех населенных пунктах (поселке Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) подтопило 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, а также 30-километровый участок автодороги Н-09 Мукачево-Львов.

Спасатели ГСЧС и коммунальщики откачивали воду из подвалов и разбирали завалы, созданные упавшими деревьями и мусором. Пострадавших нет, но одного человека пока не могут найти.

4 июля в оккупированном Крыму в Ялте, под Севастополем и Бахчисараем реки вышли из берегов, затопило дома и хозяйства.

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Наводнение в западной Украине (Фото: ГСЧС)

Наталия Медведева

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