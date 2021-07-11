UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Наводнение на западе Украины. Люди попали в ловушку реки, залило дома и дороги: фото

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2021, 16:50
Наводнение на западе Украины. Люди попали в ловушку реки, залило дома и дороги: фото - Фото
Наводнение в западной Украине (Фото: ГСЧС)

На западе Украины из-за сильных дождей реки вышли из берегов, затопило дома и хозяйства местных жителей. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Ивано-Франковской области вышла из берегов река Быстрица Надворнянская.

В селе Пнив семь человек, среди которых шестеро детей, оказались на островке в 15 метрах от берега и не могли самостоятельно выбраться оттуда. Спасатели перевезли их в безопасное место на лодке.

В городе Надворная, на дамбе Быстрицы Надворнянской, в восьми метрах от берега оказался 14-летний подросток. Сотрудники ГСЧС вытащили его с помощью спасательного круга и веревки.

В селе Мирное двое детей находились на острове посреди реки на расстоянии 70 метров от берега. Для их спасения сотрудники ГСЧС использовали катамаран.

В Яремче 15-летний подросток застрял на островке посреди реки Прут, на расстоянии 15 метров от берега. Спасатели в гидрокостюмах добрались до пострадавшего и надели на него спасательный жилет и с помощью веревки доставили его на берег.

В целом сотрудники ГСЧС спасли 11 человек.

В Раховском районе в четырех населенных пунктах (поселке Ясиня, селах Лазещина, Богдан, Луги) подтопило 185 домохозяйств, 96 жилых домов и пять подвальных помещений, а также 30-километровый участок автодороги Н-09 Мукачево-Львов.

Спасатели ГСЧС и коммунальщики откачивали воду из подвалов и разбирали завалы, созданные упавшими деревьями и мусором. Пострадавших нет, но одного человека пока не могут найти.

  • 4 июля в оккупированном Крыму в Ялте, под Севастополем и Бахчисараем реки вышли из берегов, затопило дома и хозяйства.

Читайте также: Пока Киев утопает в жаре, Закарпатье страдает от наводнений: подборка фото и видео

Наводнение в западной Украине (Фото: ГСЧС)

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГСЧС наводнение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 