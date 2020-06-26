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Наводнение. Сколько больниц на Прикарпатье оказались затопленными

Наводнение. Сколько больниц на Прикарпатье оказались затопленными - Фото
Наводнение на Прикарпатье 24 июня (фото - twitter.com AvakovArsen)
26.06.2020, 07:07

В Минздраве заверяют, что ситуация находится под контролем

В Ивано-Франковской области 11 учреждений здравоохранения оказались подтоплены. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть телеканала 1+1.

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"Всего у нас в Ивано-Франковской области 11 учреждений здравоохранения того или иного уровня, которые были подтоплены, но ситуация полностью контролируется", - сказал Степанов.

По его словам, в больнице города Галич, где находились девять больных COVID-19, была проблема 24 июня с затопленными подвальными помещениями и проводилась подготовка к возможной эвакуации.

"Были эвакуированы только три женщины-роженицы, все остальные не были эвакуированы. Ситуация полностью контролируется, там находятся, в том числе, 9 больных коронавирусной болезнью, но эвакуация на данный момент не требуется, ситуация стабилизировалась", - уточнил Степанов.

  • 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки. Людей эвакуируют из аварийных домов.
  • 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации.
  • Сегодня Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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Арина Толина
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