Наводнение. Сколько больниц на Прикарпатье оказались затопленными

Наводнение на Прикарпатье 24 июня (фото - twitter.com AvakovArsen)

В Ивано-Франковской области 11 учреждений здравоохранения оказались подтоплены. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Право на власть телеканала 1+1.

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"Всего у нас в Ивано-Франковской области 11 учреждений здравоохранения того или иного уровня, которые были подтоплены, но ситуация полностью контролируется", - сказал Степанов.

По его словам, в больнице города Галич, где находились девять больных COVID-19, была проблема 24 июня с затопленными подвальными помещениями и проводилась подготовка к возможной эвакуации.

"Были эвакуированы только три женщины-роженицы, все остальные не были эвакуированы. Ситуация полностью контролируется, там находятся, в том числе, 9 больных коронавирусной болезнью, но эвакуация на данный момент не требуется, ситуация стабилизировалась", - уточнил Степанов.

23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за сильных дождей начались сильные паводки . Людей эвакуируют из аварийных домов.

начались сильные паводки 24 июня жителей Черновцов и области призвали быть готовыми к эвакуации

Сегодня Аваков вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем , главой Госслужбы чрезвычайных ситуаций Николаем Чечеткиным и командующим Нацгвардии Николаем Баланом работают в наиболее пострадавших районах Ивано-Франковской области, где уже совершили облет затопленных территорий.

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