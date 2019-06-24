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24.06.2019, 10:10

ОБСЕ сообщила, где боевики разместили 30 "Градов" в Донбассе

ОБСЕ сообщила, где боевики разместили 30 "Градов" в Донбассе - Фото
Фото: ОБСЕ

Дрон ОБСЕ зафиксировал 30 реактивных систем залпового огня террористов недалеко от Луганска

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 30 реактивных систем залпового огня, размещенных в нарушение линий отвода во временно оккупированных районах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В ОБСЕ уточнили, что восемь реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-12 "Град", 122 мм) на полигоне возле Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска) и 22 РСЗО (БМ-21 "Град") недалеко от Хрустального (бывший Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.)

По данным миссии, боевики также разместили четыре зенитных ракетных комплекса (9К35 "Стрела-10"), шесть танков (Т-64), девять самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) на полигоне возле Миусинска и 29 буксируемых гаубиц, шесть самоходных гаубиц (2С1) и четыре противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) вблизи Хрустального.

Беспилотник малого радиуса действия обнаружил 25 танков (Т-72 - 20 ед., Т-64 - четыре ед., вероятно Т-72 — одна ед., а также предположительно танки (неустановленного типа) - восемь ед.) на полигоне рядом с Терновым, что в 57 километрах к востоку от Донецка.

21 июня 2019 года сообщалось, что беспилотник ОБСЕ зафиксировал 48 танков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска. 

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Теги: война, Донбасс, обсе, град
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