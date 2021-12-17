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Паук-охотник пришел на брифинг министра австралийского штата – видео

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 12:48
Паук-охотник пришел на брифинг министра австралийского штата – видео - Фото
Паук-охотник (Фото - Jon Richfield/Wikipedia)

Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт Д'Арт вынуждена была ненадолго прервать брифинг по ситуации с коронавирусом из-за крупного паука-охотника, о приближении которого ее предупредили журналисты. Видео с брифинга опубликовал канал 9 News Australia.

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Министр прервала выступление, попросила кого-нибудь из присутствующих отогнать паука, а затем продолжила выступление.   

Пауки-охотники (или "ловчие пауки", семейство Sparassidae) обитают в Австралии, Африке, Азии, Средиземноморье и Америке. Учение выделяют в этом семействе более тысячи видов.

Название "пауки-охотники" получили благодаря скорости передвижения и тому, что они охотятся на насекомых и мелких животных вместо устройства паутины. Для таких пауков обычен крупный размер (до 15 сантиметров в размахе конечностей).

Пауки-охотники ядовиты, но их яд недостаточно силен, чтобы убить человека.

Сергей Бережной
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животные Австралия паук
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