Паук-охотник пришел на брифинг министра австралийского штата – видео

Министр здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт Д'Арт вынуждена была ненадолго прервать брифинг по ситуации с коронавирусом из-за крупного паука-охотника, о приближении которого ее предупредили журналисты. Видео с брифинга опубликовал канал 9 News Australia.

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Министр прервала выступление, попросила кого-нибудь из присутствующих отогнать паука, а затем продолжила выступление.

Пауки-охотники (или "ловчие пауки", семейство Sparassidae) обитают в Австралии, Африке, Азии, Средиземноморье и Америке. Учение выделяют в этом семействе более тысячи видов.

Название "пауки-охотники" получили благодаря скорости передвижения и тому, что они охотятся на насекомых и мелких животных вместо устройства паутины. Для таких пауков обычен крупный размер (до 15 сантиметров в размахе конечностей).

Пауки-охотники ядовиты, но их яд недостаточно силен, чтобы убить человека.

В 2020 году в бассейне Амазонки фотограф Дэвид Вейллер заснял личинку моли Phobetron pithecium, которая мимикрирует под паука угрожающей расцветки.

В июне 2021 года в австралийском штате Виктория после наводнения появились гигантские сети паутины.

В ноябре в Австралии был найден рекордный по размерам экземпляр ядовитого паука.

Сергей Бережной

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