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Переговоры по Донбассу. Россия опять проигнорировала заседании ТКГ

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 14:35
Переговоры по Донбассу. Россия опять проигнорировала заседании ТКГ - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 19 февраля, Россия снова не приняла участие во внеочередном заседании Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, созванном на 11:00 по инициативе координатора ОБСЕ для срочного обсуждения ситуации безопасности. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в ТКГ.

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Украинская сторона отметила, что повторный отказ РФ от участия в переговорах вызывает удивление, поскольку политические советники лидеров стран нормандского формата в совместном заявлении 26 января поддержали безусловное соблюдение режима прекращения огня и полную преданность мерам по его усилению.

Украинская делегация заявила, что неучастие России свидетельствует о ее сознательном намерении продолжать нагнетание ситуации, а блокирование работы ТКГ ставит под сомнение искренность заявлений руководства РФ о приверженности выполнению минских договоренностей и отсутствию агрессивных намерений в отношении Украины.

Как отмечается, в ходе консультаций с координатором ОБСЕ в ТКГ Микко Киннуненом украинская сторона заявила об отсутствии каких-либо планов проведения наступательной операции.

Переговоры по Донбассу. Россия опять проигнорировала заседании ТКГ

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Наталия Медведева
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