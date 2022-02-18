Переговоры по Донбассу. Срочная встреча ТКГ не состоялась из-за отказа российской стороны

Сегодня, 18 февраля, должно было состояться внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, но встреча не произошла, в связи с отказом российской делегации. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в составе ТКГ.

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Внеочередное заседание было созвано на 18:00 по инициатива координатора ОБСЕ в ТКГ, но оно не состоялось из-за отказа российской стороны.

Со вчерашнего дня оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Министр обороны сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ. Также сегодня оккупанты обстреляли гумконвой ООН на пункте пропуска Счастье.

Со вчерашнего дня оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Министр обороны сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ. Также сегодня оккупанты обстреляли гумконвой ООН на пункте пропуска Счастье. Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. В Кремле заявили, что ничего не знают об этом.

Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. В Кремле заявили, что ничего не знают об этом. LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.

Наталия Медведева

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