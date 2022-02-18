UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Переговоры по Донбассу. Срочная встреча ТКГ не состоялась из-за отказа российской стороны

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 19:47
Переговоры по Донбассу. Срочная встреча ТКГ не состоялась из-за отказа российской стороны - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Сегодня, 18 февраля, должно было состояться внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, но встреча не произошла, в связи с отказом российской делегации. Об этом сообщает в Telegram украинская делегация в составе ТКГ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Внеочередное заседание было созвано на 18:00 по инициатива координатора ОБСЕ в ТКГ, но оно не состоялось из-за отказа российской стороны.

Переговоры по Донбассу. Срочная встреча ТКГ не состоялась из-за отказа российской стороны
  • Со вчерашнего дня оккупанты существенно усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Министр обороны сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ. Также сегодня оккупанты обстреляли гумконвой ООН на пункте пропуска Счастье.
  • Террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону. В Кремле заявили, что ничего не знают об этом.
  • LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс ткг
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 