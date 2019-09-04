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Платил "налоги" боевикам. СБУ раскрыла схему финансирования

Платил "налоги" боевикам. СБУ раскрыла схему финансирования - Фото
Террористы так называемой "ДНР" (фото - LIGA.net)
04.09.2019, 16:35

Руководителя сети аптек в Киеве и Днепре подозревают в финансировании террористов из так называемой "ДНР"

В Киеве и Днепре Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансирования террористических ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что фигуранты дела создали в 2014 и 2015 году сеть аптек, которые были зарегистрированы и действовали как на подконтрольных Украине территориях, так и на временно оккупированных территориях Донбасса. В СБУ заявляют, что руководитель аптек якобы систематично перечисляли деньги в так называемую "налоговую ДНР".

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Во время обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику и документы, которые могут быть использованы в деле как улики. Кроме того, были изъяты наличные средства, золотые слитки и ценности на сумму более пяти миллионов гривень.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УКУ (финансирование терроризма). Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог.

Ранее сегодня сотрудники СБУ задержали харьковчанку, которая может быть причастной к организации поставок продуктов боевикам.

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