Платил "налоги" боевикам. СБУ раскрыла схему финансирования

В Киеве и Днепре Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансирования террористических ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сообщается, что фигуранты дела создали в 2014 и 2015 году сеть аптек, которые были зарегистрированы и действовали как на подконтрольных Украине территориях, так и на временно оккупированных территориях Донбасса. В СБУ заявляют, что руководитель аптек якобы систематично перечисляли деньги в так называемую "налоговую ДНР".
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Во время обысков сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику и документы, которые могут быть использованы в деле как улики. Кроме того, были изъяты наличные средства, золотые слитки и ценности на сумму более пяти миллионов гривень.
Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ
Руководителю аптечных сетей сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УКУ (финансирование терроризма). Была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог.
Ранее сегодня сотрудники СБУ задержали харьковчанку, которая может быть причастной к организации поставок продуктов боевикам.
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