По делу об убийстве участника АТО в Кагарлыке задержан "Лощ"

Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция Киевской области рапортовала о задержании 47-летнего рецидивиста "Лоща", которого правоохранители считают организатором убийства участника антитеррористической операции в 2017 году в Кагарлыке. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Полиция напомнила, что два года назад в Кагарлыке убили ножом участника АТО. Подозреваемого исполнителя задержали сразу, дело против него направлено в суд.

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"Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и крышевать игорный бизнес", - рассказали в МВД.

Подозреваемого задержали в Белой Церкви.

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