Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

По делу об убийстве участника АТО в Кагарлыке задержан "Лощ"

По делу об убийстве участника АТО в Кагарлыке задержан "Лощ" - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции
26.12.2019, 10:16

Полиция пишет, что задержанный уроженец Кагарлыка "неоднократно отбывал сроки в тюрьме и имел влияние в криминальном мире"

Полиция Киевской области рапортовала о задержании 47-летнего рецидивиста "Лоща", которого правоохранители считают организатором убийства участника антитеррористической операции в 2017 году в Кагарлыке. Об этом пишет пресс-служба МВД.

Полиция напомнила, что два года назад в Кагарлыке убили ножом участника АТО. Подозреваемого исполнителя задержали сразу, дело против него направлено в суд.

Читайте также: Рада взялась за "воров в законе"

"Его подельнику, который был организатором этого нападения, удалось скрыться. Находясь в розыске, злоумышленник вел конспиративный образ жизни, постоянно скрывался. Однако все это время он умудрялся держать в страхе жителей района и крышевать игорный бизнес", - рассказали в МВД.

Подозреваемого задержали в Белой Церкви. 

  • 6 декабря 2019-го под Киевом задержали грузинского вора в законе Гегу Озургетского: видео, фото.

Спецпроект LIGA.net: Забойщик скота. Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба, расстрелявший десятки криминальных авторитетов

Напишите нам
вор в законе криминальный авторитет Кагарлык
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 