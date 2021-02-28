В Черновцах умер второй пациент, который пострадал в результате пожара в больнице

В ночь на 28 февраля умер пострадавший при пожаре в больнице Черновцов пациент. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Пожар произошел вчера в 13:15 в Черновцах в палате на втором этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы № 1, где предварительно произошла вспышка кислородной трубы с дальнейшим возгоранием.

"В результате этого происшествия погибли два человека. Второй человек, который пострадал во время пожара, умер в больнице ночью 28 февраля", – заявляют спасатели.

Огонь уничтожил мебель и медоборудование на площади 30 м2. Пожар тушили 37 человек и девять единиц спецтехники.

Вчера в Черновцах в городской больнице №1 произошел пожар. Сообщалось об одном погибшем и пострадавшем.

В полиции считают, что пожар, вероятно, произошел в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов.

Владислав Сердюк

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