Полиция назвала вероятную причину пожара в черновицкой больнице для COVID-пациентов

Пожар в больнице Черновцов, в результате которого погиб человек и еще один серьезно пострадал, произошел вероятно в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

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Полицейские установили, что возгорание произошло в боксе отделения, где лечатся больные COVID-19. В результате пожара погиб 76-летний местный житель. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимации.

По данному факту полиция открыла дело по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК.

Сегодня в Черновцах, в городской больнице №1 произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще один пострадал. В Госслужбе чрезвычайных ситуаций сообщили, что произошла "вспышка кислородной трубы (хлопок)" в палате.

Позже директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что причиной пожара были не взрыв кислорода и не замыкание электросети. Также он опроверг информацию одного из изданий о том, что пожар возник из-за самоподжога пациента.

Вадим Ребрина

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