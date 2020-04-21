Пожары в Житомирской области. Спасатели локализуют очаг горения - фото, видео

В Житомирской области по состоянию 08:00 21 апреля на территории Словечанского лесничества пожар локализован, остается один нелокализованный очаг горения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Спасатели оказывали помощь сотрудникам лесхозов на территории Овручского лесничества по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.
Фото: пресс-служба ГСЧС
Фото: пресс-служба ГСЧС
На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков.
Видео: пресс-служба ГСЧС
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В Зоне отчуждения основные усилия спасателей направлены на локализацию четырех ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем.
Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику. Угрозы хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.
Радиационный фон в Киеве и Киевской области - в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР / час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч,Чернобыль - 0,021 мР/ч)
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