Пожары в Житомирской области. Спасатели локализуют очаг горения - фото, видео

Пожары в Зоне отчуждения (фото - пресс-служба ГСЧС)

В Житомирской области по состоянию 08:00 21 апреля на территории Словечанского лесничества пожар локализован, остается один нелокализованный очаг горения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели оказывали помощь сотрудникам лесхозов на территории Овручского лесничества по тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Фото: пресс-служба ГСЧС

На других ячейках продолжаются работы по тушению пожаров внутри локализованных участков.

Видео: пресс-служба ГСЧС

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В Зоне отчуждения основные усилия спасателей направлены на локализацию четырех ячеек (с. Корогод, с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в ячейках пройденных огнем.

Для обустройства противопожарных разрывов привлекли тяжелую инженерную технику. Угрозы хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет.

Радиационный фон в Киеве и Киевской области - в пределах нормы, не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР / час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч,Чернобыль - 0,021 мР/ч)

16 апреля из-за шквальных порывов ветра осложнилась ситуация в Чернобыльской зоне отчуждения.

17 апреля сообщалось, что в девяти лесных хозяйствах северной части Житомирской области бушуют пожары. В областном управлении ГСЧС сообщали как минимум о двух сгоревших жилых домах.

заявил, что в полиции рассматривают две версии причин возникновения пожаров в Житомирской области - возгорание в результате сильных сухих ветров, оборвавших линии электропередач, и поджог. 19 апреля глава МВД Арсен А ваков

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