Пожары в Луганской области: спасатели нашли останки еще четырех погибших

По данным областной полиции, в пожарах погибли 11 человек

Спасатели сегодня по состоянию на 14:00 нашли останки тел еще четырех погибших женщин, которые ранее считались без вести пропавшими в результате пожаров в Луганской области. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

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Таким образом, по последним данным Нацполиции, жертвами пожаров стали 11 человек.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что площадь пожаров в регионе составила 20 000 гектаров, всего эвакуировали 150 человек.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию

Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.

В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.

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Арина Толина

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