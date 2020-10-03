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Пожары в Луганской области: спасатели нашли останки еще четырех погибших

03.10.2020, 15:33
Пожары в Луганской области: спасатели нашли останки еще четырех погибших - Фото
Пожары в Луганской области (фото - пресс-служба ГСЧС)

По данным областной полиции, в пожарах погибли 11 человек

Спасатели сегодня по состоянию на 14:00 нашли останки тел еще четырех погибших женщин, которые ранее считались без вести пропавшими в результате пожаров в Луганской области. Об этом сообщила спикер областной полиции Татьяна Погукай.

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Таким образом, по последним данным Нацполиции, жертвами пожаров стали 11 человек.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что площадь пожаров в регионе составила 20 000 гектаров, всего эвакуировали 150 человек.

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Арина Толина
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