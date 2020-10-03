Пожары в Луганской области: что известно на утро 3 октября

По данным ГСЧС, Наиболее сложная обстановка – вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов

По состоянию на утро 3 октября в Луганской области спасатели ликвидировали пожар лесной подстилки вблизи села Чмыровка Старобельского района. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Наиболее сложная обстановка отмечается вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Продолжается тушение основных ячеек:

на окраине села Смоляниново Новоайдарского района, огонь уничтожил 1,4 тысяч га лесных насаждений;

вблизи населенных пунктов Боброво, Вороново и Боровское с последующим распространением в направлении Северодонецка;

вблизи Трехизбенки, Муратово и Капитоново (Новоайдарский район). Локализован пожар 20:00 2 октября на площади около 2,6 тыс. га;

вблизи сел Лобачево и Геевка (Станично-Луганский район) лесной пожар на площади 300 га;

между селами Песчаное, Нижнетеплое и Артема (Станично-Луганский район). Возгорание камыша и сухой растительности на площади более 110 га;

вблизи села Ольховое (Станично-Луганский район), огонь уничтожил 1,1 тыс. га леса. вблизи села Болотенное (Станично-Луганский район), возгорание свыше 6 га камыша и сухой растительности.

"В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела семи человек, травмированы 18 человек (в том числе три сотрудника ГСЧС), четыре человека считаются пропавшими без вести", – отметили в ГСЧС.

Во время тушения пожаров эвакуировали 150 человек.

По прогнозу Укргидрометцентра на территории Луганской области с 3 по 5 октября будет наблюдаться малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный до 15 м/с, температура воздуха до +23 градусов.

30 сентября вечером в Луганской области зафиксировали 85 пожаров. Огонь распространился на жилые дома, в некоторых населенных пунктах проводили эвакуацию

Утром 1 октября в Луганской ОГА заявили, что за сутки произошло 146 пожаров, 82 из них ликвидировали и "ситуация очень сложная". Полиция открыла семь уголовных дел по статье о нарушении правил противопожарной безопасности.

В штабе ООС заявили, что пожары вспыхнули после применения трассирующих пуль российскими боевиками.

Арина Толина

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