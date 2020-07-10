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Геращенко нашел "виновного" в пожарах в Луганской области: Это устроил агроном

10.07.2020, 11:57
Геращенко нашел
Неизвестные поджигают поле (Фото - Скриншот с видео)

За поджог стерни в Луганской области задержали агронома, ему грозит до пяти лет тюрьмы

По данным полиции, масштабные пожары в Луганской области устроил якобы местный агроном 1993 года рождения, его задержали. Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в Facebook.

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Мужчина хотел сэкономить на вспашке поля, отмечает Геращенко. "После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтоб сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях к которым это может привести", - написал он.

Агронома нашли благодаря видео, снятому с беспилотника украинским военными, где видно поджог. Фермер задержан вчера, ему предъявлено подозрение по части 1 статьи 245 ККУ - уничтожение огнем лесов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, а также стерни на полях. Мужчине грозит лишение свободы от двух до пяти лет.

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  • 7 июля сообщалось, что в Новоайдарском районе Луганской области горят леса. 
  • По уточненным данным, погибли пять человек, 34 - госпитализированы, из них 15 детей, три человека - на больничном, 34 оказана медицинская помощь амбулаторно. Всего за медицинской помощью обратился 71 человек.
  • 8 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что каждой семье, которая потеряла дом в результате лесных пожаров в Луганской области, будет выделено 300 000 грн.

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Наталия Софиенко
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