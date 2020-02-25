Полиция просит суд арестовать пятерых участников беспорядков в Новых Санжарах

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Полиция предъявила подозрения пяти участникам беспорядков в Новых Санжарах, которые пытались не допустить размещения эвакуированных из китайского Уханя граждан в санатории Нацгвардии. Об этом на брифинге заявил советник главы МВД Иван Варченко, сообщает Укринформ.

Сегодня в суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Варченко, одному человеку сообщено о подозрении по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК. Еще пятеро получили подозрения по ст. 294 (Организация массовых беспорядков) УК. Санкция статьи - от 5 до 8 лет лишения свободы.

20 февраля в Санжарах люди, которые называли себя местными жителями, пытались не допустить проезда автобусов с эвакуированнми из Уханя. Они возводили баррикады, жгли шины и закидывали автобусы камнями. По словам людей, принимавших активное участие в протесте, они были возмущены тем, что эвакуированных размещают в неподготовленных, по мнению этих людей, помещениях, и они опасаются, что коронавирус может распространиться в их городке.

Полиция по факту беспорядков в Санжарах открыла уголовное дело. Были задержаны 24 человека, однако всех, кроме одного, уже отпустили домой.

21 февраля президент Владимир Зеленский заявил о том, что у беспорядков в Санжарах были заказчики и организаторы.