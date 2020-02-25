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Посольство опровергло Радуцкого: Зараженные на лайнере украинцы еще в больнице

Посольство опровергло Радуцкого: Зараженные на лайнере украинцы еще в больнице - Фото
Фото: ЕРА
25.02.2020, 11:03

В посольстве отметили, что состояние украинцев, зараженных коронавирусом COVID-19 на Diamomd Princess, улучшилось, но они все еще в госпитале

Украинцы, которые заразились коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, еще не выписаны из больницы, хотя 20 февраля глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий сообщил, что оба гражданина якобы уже выздоровели. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на ответ посольства Украины в Японии.

Сообщается, что состояние наших соотечественников "улучшилось". Однако выписка будет возможна, когда повторные анализы на наличие вируса будут негативными.

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Радуцкий ранее отметил, что ни одно масс-медиа о выздоровлении украинцев не сообщило.

  • 4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.
  • 9 февраля вирус выявили у украинца, члена экипажа лайнера, на следующий день стало известно о заболевшей на лайнере украинке.

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Марк Сировой
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