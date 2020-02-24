Украинцы с Diamond Princess не хотят эвакуироваться в Украину

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)

Почти все украинцы, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину. Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, передает Громадське радио.

Отмечается, что на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они - члены экипажа.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - сообщил представитель МИД.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. Для такого случая планируются соответствующие меры.

Вопрос, возвращаться ли в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, отметил Коваленко.

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