Появились данные экспертизы по розливу химикатов в реке Рось

Разлив химикатов в реке Рось (фото - dsns.gov.ua)

Государственная экологическая инспекция в Винницкой области отобрала пробы воды из пруда Панского, реки Фоса и реки Рось, в воды которых попали ядохимикаты. Результаты экспертизы экспресс-методом обнародованы на сайте Госэкоинспекции.

"Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в реке Рось (село Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3", - сказали в ведомстве.

По результатам измерений установлено:

низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду Барском и р. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3);

сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;

сверхнормативное содержание нитритов в пруду Панском и р. Фоса.

9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области попал в ДТП автомобиль, перевозивший 1 т краденного с фермерских хозяйств инсектицида, - в реку Рось (правый приток Днепра) попали ядохимикаты.

Замглавы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей.

Сегодня утром, 10 июня, в Белой Церкви и Умани приостановили централизованую подачу воды. Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что водоканалы, поставляющие воду из реки Рось, могут работать в обычном режиме.