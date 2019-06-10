Появились данные экспертизы по розливу химикатов в реке Рось

Государственная экологическая инспекция в Винницкой области отобрала пробы воды из пруда Панского, реки Фоса и реки Рось, в воды которых попали ядохимикаты. Результаты экспертизы экспресс-методом обнародованы на сайте Госэкоинспекции.
"Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в реке Рось (село Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3", - сказали в ведомстве.
По результатам измерений установлено:
9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области попал в ДТП автомобиль, перевозивший 1 т краденного с фермерских хозяйств инсектицида, - в реку Рось (правый приток Днепра) попали ядохимикаты.
Замглавы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей.
Сегодня утром, 10 июня, в Белой Церкви и Умани приостановили централизованую подачу воды. Позже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что водоканалы, поставляющие воду из реки Рось, могут работать в обычном режиме.