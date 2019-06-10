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10.06.2019, 17:52

Появились данные экспертизы по розливу химикатов в реке Рось

Появились данные экспертизы по розливу химикатов в реке Рось - Фото
Разлив химикатов в реке Рось (фото - dsns.gov.ua)

Эксперты не обнаружили загрязнения водоемов после попадания инсектицидов

Государственная экологическая инспекция в Винницкой области отобрала пробы воды из пруда Панского, реки Фоса и реки Рось, в воды которых попали ядохимикаты. Результаты экспертизы экспресс-методом обнародованы на сайте Госэкоинспекции.

"Содержание загрязняющих веществ в пробе воды, отобранной в реке Рось (село Борщаговка, на границе Винницкой и Киевской областей) не превышает нормативных значений; содержание растворенного кислорода удовлетворительное и составляет 5,19 мг/дм3", - сказали в ведомстве.

По результатам измерений установлено:

  • низкое содержание растворенного кислорода (от 2,92 до 3,8 мг / дм3 в пруду Барском и р. Фоса; 3,08 мг / дм3 в р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса при нормативном содержании не менее 4,0 мг / дм3);
  • сверхнормативное содержание азота аммонийного в пруду Панском, p. Фоса, р. Рось 100 м ниже впадения р. Фоса;
  • сверхнормативное содержание нитритов в пруду Панском и р. Фоса.

9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области попал в ДТП автомобиль, перевозивший 1 т краденного с фермерских хозяйств инсектицида, - в реку Рось (правый приток Днепра) попали ядохимикаты.

Замглавы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. 

Сегодня утром, 10 июня, в Белой Церкви и Умани приостановили централизованую подачу водыПозже премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что водоканалы, поставляющие воду из реки Рось, могут работать в обычном режиме

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Теги: инсектицид, химикат, экспертиза, Рось, розлив
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