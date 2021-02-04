Просил прощения у родителей. Суд арестовал подозреваемого в стрельбе по детям в Тернополе
Сегодня, 4 февраля, суд арестовал подозреваемого в стрельбе по детям в Тернополе, в результате которой 21 января были ранены двое школьников. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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Как отмечается, подозреваемого взяли под стражу в зале суда. Мера пресечение – арест на 60 суток (до 3 апреля) без права внесения залога.
Подозреваемому инкриминируют две статьи – хулиганство, совершенное с использованием оружия, и умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В случае признания виновным ему грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.
Как передает Укринформ, подозреваемый Валерий Устинов в зале суда признал вину.
"Извиняюсь перед родителями и детьми ... Сделал это по неосторожности ... Искренне раскаиваюсь. Все убытки буду компенсировать, скрываться не намерен", – сказал он.
По словам адвоката, Устинов выстрелил по неосторожности, не проверив, заряжено ли ружье.
- 21 января в больницу Тернополя привезли 11-летнего Максима Капустяника, у которого обнаружили 42 ранения дробью. На следующий день выяснилось, что был ранен еще один ребенок – дробь попала мальчику в щеку.
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