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17.04.2019, 13:32

Разборки боевиков в Донбассе: более 10 человек ранены - ГУР

Разборки боевиков в Донбассе: более 10 человек ранены - ГУР - Фото
Фото: скриншот видео

По данным украинской разведки, в результате драки более десяти террористов получили ранения, трое госпитализированы

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Российское оккупационное командование усиливает административно-полицейский режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях после драки терррористов в ОРДЛО. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны.

"15 апреля в результате драки между представителями различных подразделений специального назначения "МГБ и МВД" более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы", - отмечается в сообщении.

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По данным украинской разведки, одной из причин конфликтов стало привлечение к совместным тренировкам личного состава так называемых правоохранительных органов и лиц, призванных на военную службу, которые освободились после отбывания наказания за совершение преступлений, в том числе за дезертирство.

27 февраля 2019 года в ГУР объяснили, зачем в Донбасс перебросили российских военных.

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Теги: боевики, Донбасс, драка, гур
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