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Разминирование в Станице: что происходит на линии разграничения

Разминирование в Станице: что происходит на линии разграничения - Фото
Блокпост Станица Луганская (фото - Юрий Клименко/Facebook)
07.08.2019, 11:01

По данным ОБСЕ, вечером 5 августа были зафиксированы два взрыва в районе моста в Станице Луганской

Утром 5 августа наблюдатели ОБСЕ видели, как на участок разведения в Станице Луганской въезжала группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе десять специалистов на трех транспортных средствах, включая один бронеавтомобиль. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Члены патруля миссии зафиксировали этих саперов с металлоискателями и щупами, срезающих растительность, а также выполняющих работы по разминированию примерно в 125 метрах в полосах по обе стороны дороги от северного края разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) в направлении северного края участка разведения.

В тот же день ОБСЕ видела девять боевиков, у троих из них были нарукавные повязки с надписью "СЦКК".

По данным ОБСЕ, они следовали от блокпоста южнее моста по направлению к разрушенной части моста. В течение дня наблюдатели видели саперов из временно оккупированного Луганска, которые проводили работы с помощью щупов и металлоискателей к западу от южного деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста, а также одного боевика, стоявшего неподалеку.

Вечером в этот же день после окончания работы контрольного пункта въезда-выезда ВСУ и блокпоста террористов в 18:00 члены патруля СММ слышали два взрыва, оцененные как контролируемые подрывы неразорвавшихся боеприпасов недалеко от деревянного трапа, установленного над разрушенной частью моста на участке разведения.

6 августа 2019 года пособники боевиков - Ольга Кобцева и так называемый "министр иностранных дел" террористической организации ЛНР Владислав Дейнего, которые представляют ОРЛО на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения в Станице Луганской и устроили провокацию.

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