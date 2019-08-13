Разминирование в Станице: что происходит на линии разграничения

Станица Луганская (фото - Юрий Клименко/Facebook)

На участке разведения наблюдатели ОБСЕ видели до 15 саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые убирали растительность и проводили работы по разминированию по обе стороны от дороги ориентировочно в 100 метрах к северу от разрушенной секции моста у Станицы Луганской. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, члены патруля миссии также видели примерно десять саперов из временно оккупированного Донбасса, которые убирали растительность и проводили работы по разминированию по обе стороны от разрушенной части моста, начиная от деревянных конструкций.

"К югу от моста наблюдатели также заметили командира вооруженных формирований и еще двух членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью СЦКК", - уточнили в пресс-службе.

10 августа с 18:30 до 18:45, после закрытия контрольного пункта въезда-выезда КПВВ Вооруженных сил Украины за пределами участка разведения и блокпоста террористов к югу от моста возле Станицы Луганской (на участке разведения), члены патруля миссии слышали два взрыва, оцененные как контролируемые подрывы взрывных устройств, произошедшие на участке разведения, недалеко от разрушенной части моста на участке разведения.

В течение этих двух дней наблюдатели видели, что пешеходы непрерывно переходили через мост, а маршрутный автобус продолжал курсировать между КПВВ и разрушенной секцией моста.

6 августа один из главарей террористической организации ЛНР Владислав Дейнего пересек линию разграничения в Станице Луганской и зашел в серую зону, устроив провокацию.

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